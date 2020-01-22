Суд оправдал директора аэропорта Кургана, осужденного за рубку деревьев

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Курганский областной суд полностью оправдал участника "российского списка Титова", директора аэропорта Кургана Дмитрия Коваленко и его помощника Андрея Тябутова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"22 января Курганский областной суд отменил приговор директору аэропорта Кургана Дмитрию Коваленко и его помощнику Андрею Тябутову. Ранее суд первой инстанции признал их виновными в нарушении ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений") и назначил обоим штраф в размере 1 млн 125 тыс. рублей. Апелляционная инстанция оправдала Коваленко и Тябутова, признав за ними право на реабилитацию. Также суд постановил снять арест с имущества Коваленко и подписку о невыезде", - сообщили в пресс-службе.

Дмитрий Коваленко входит в так называемый российский список Титова - перечень наиболее резонансных уголовных преследований бизнесменов, составленный по инициативе бизнес-омбудсмена. В 2019 году он несколько раз обращался в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку законности возбуждения уголовного дела.

По версии следствия, Коваленко давал указание подчиненным сотрудникам вырубать деревья на территории аэропорта, чем причинил ущерб Российской Федерации. Однако защита главы аэропорта подчеркивала, что Воздушное законодательство обязывает оператора аэропорта поддерживать летное поле в постоянной эксплуатационной готовности, в том числе удалять растительность на территории летного поля.

"Руководитель аэропорта попал под следствие за то, что очищал взлетную полосу от нежелательной растительности, как того требует Воздушный кодекс РФ. Это что, преступление? Одно ведомство - Росавиация - требует рубить, другое инкриминирует уголовное дело за это. Полный абсурд. Кстати, все два года, что шло следствие, деревья на территории аэродрома никто не спиливал. Лишний пенек - лишний эпизод в деле. Хорошо, что затянувшийся абсурд наконец-то ликвидирован", - прокомментировал Титов обстоятельства уголовного преследования Коваленко.