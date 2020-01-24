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Суд продлил арест бывшему первому замглавы СК по Свердловской области по делу о взятке

О задержании Михаила Бусылко стало известно 30 ноября 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест до 29 апреля бывшему первому заместителю руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко, обвиняемому в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

О задержании Бусылко и адвоката Владислава Вострецова, который признал, что был посредником в передаче взятки, стало известно 30 ноября 2019 года. Они помещены под домашний арест до конца января 2020 года. 25 декабря 2019 года на официальном интернет-портале правовой информации сообщалось об освобождении Бусылко от должности.

"Суд постановил продлить срок домашнего ареста обвиняемому Михаилу Вячеславовичу Бусылко на 2 месяца 30 суток до 4 месяцев 30 суток, то есть до 29 апреля 2020 года", - сказал судья.

Позднее суд также продлил до 29 апреля домашний арест адвокату адвокатской палаты Владимирской области Владиславу Вострецову, обвиняемому в посредничестве во взятке. Ранее Вострецов признал вину и согласился на сотрудничество со следствием.

Следователи возбудили в отношении Бусылко уголовное дело по статье УК РФ о получении взятки, в отношении адвоката - по статье УК РФ о посредничестве во взяточничестве, сумма взятки - около 2 млн рублей. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.

В новость были внесены изменения (15:39 мск) - приводится дополнительная информация в четвертом абзаце.

Теги
РоссияСвердловская область
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