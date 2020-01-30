Власти Ирбита открыли счет для сбора средств пострадавшим от хлопка газа жильцов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Администрация Ирбита Свердловской области открыла счет для жильцов пятиэтажного дома, поврежденного в результате хлопка газа и последующего пожара 28 января. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики региона.

Хлопок и последующее возгорание в пятиэтажном доме в Ирбите произошло 28 января. На месте происшествия был обнаружен погибший 17-летний подросток, учащийся местного учебного заведения. Жители двух подъездов расселены на время проверки здания на безопасность.

"Администрация муниципалитета открыла счет для сбора средств. Это связано с тем, что с момента происшествия в администрацию поступило множество звонков от предпринимателей, предприятий и частных лиц, желающих оказать помощь. В городе не было центра, который мог бы заниматься ведением счета и сбором иной помощи, и администрация взяла эти обязанности на себя. Ситуация находится на контроле у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева", - говорится в сообщении.