Власти Ирбита открыли счет для сбора средств пострадавшим от хлопка газа жильцов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Администрация Ирбита Свердловской области открыла счет для жильцов пятиэтажного дома, поврежденного в результате хлопка газа и последующего пожара 28 января. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики региона.
Хлопок и последующее возгорание в пятиэтажном доме в Ирбите произошло 28 января. На месте происшествия был обнаружен погибший 17-летний подросток, учащийся местного учебного заведения. Жители двух подъездов расселены на время проверки здания на безопасность.
"Администрация муниципалитета открыла счет для сбора средств. Это связано с тем, что с момента происшествия в администрацию поступило множество звонков от предпринимателей, предприятий и частных лиц, желающих оказать помощь. В городе не было центра, который мог бы заниматься ведением счета и сбором иной помощи, и администрация взяла эти обязанности на себя. Ситуация находится на контроле у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева", - говорится в сообщении.
Согласно данным властей, диагностический комплекс "Струна-П" провел обследование несущих конструкций дома. "В третьем и четвертом подъездах нарушений не выявлено. Конструкции первого и второго подъездов признаны "ограниченно работоспособными", что и стало основанием для принятия комиссией по чрезвычайным ситуациям решения об ограничении доступа жителей в квартиры в этой части здания. Сегодня на площадке проводится инженерно-строительная экспертиза, по итогам которой будет принято решение о том, пригодно ли здание к использованию", - уточняется в сообщении.
В департаменте добавили, что полиция круглосуточно обеспечивает сохранность имущества. "Когда будет дано заключение о том, что здание пригодно для проживания и несущие конструкции в порядке, муниципалитет выделит пострадавшим из резервного фонда средства на установку дверей и другие восстановительные работы", - пояснили там.
СК начал проверку по факту гибели 17-летнего подростка. Глава администрации Ирбита уточнял ТАСС, что, по информации жителей дома, причиной пожара могли стать действия погибшего подростка. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оперуполномоченные уголовного розыска совместно с сотрудниками Следственного комитета и МЧС отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе и версию, "связанную с проблемами на личном фронте".