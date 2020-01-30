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На Урале ввели в эксплуатацию новый комплекс термообработки труб за 5 млрд рублей

С запуском нового производства на Северском трубном заводе создано 110 новых рабочих мест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) ввела в эксплуатацию новый комплекс термической обработки труб на Северском трубном заводе (СТЗ), передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии ввода комплекса в эксплуатацию.

"Новый комплекс термообработки позволяет расширить выпуск продукции премиального уровня, обеспечивая нефтегазовые компании трубами и резьбовыми соединениями, предназначенными для работы в самых жестких геологических и природно-климатических условиях", - сказал председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

Комплекс предназначен для производства премиальной трубной продукции. Он построен с применением зеленых технологий и включает в себя, в частности, очистные сооружения с оборотным циклом водоснабжения. Общий объем инвестиций в выполнение Стратегической инвестиционной программы ТМК на СТЗ составляет более $1,1 млрд.

"Мы гордимся, что в партнерстве с ТМК, одним из ведущих мировых производителей труб, нам удалось наладить выпуск уникальной трубной продукции с повышенными эксплуатационными свойствами и хорошим экспортным потенциалом. Этот проект не только создает добавленную стоимость для производителя труб, но и открывает новые возможности для нефтегазовых компаний", - заявил председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

В пресс-службе компании уточнили, что мощность нового комплекса составляет до 300 тысяч тонн труб в год, он позволяет производить термообработку труб диаметром от 168 до 370 мм и с толщиной стенки от 6,4 до 40 мм. Суммарные инвестиции в проект составили порядка 5,5 млрд рублей, создано 110 новых рабочих мест.

"Продукция, прошедшая термическую обработку, сегодня востребована на рынке для разработки трудноизвлекаемых запасов, для бурения скважин в агрессивных средах, в районах Крайнего севера. Пуск новой линии открывает для завода большие перспективы на рынке высококачественных бесшовных труб", - сообщили в компании.

О новом комплексе

В линии термической обработки установлен комплекс оборудования: закалочная и отпускная печи, закалочные устройства, калибровочный стан, трубоправильная машина и участок сдачи труб.

Оборудование комплекса полностью автоматизировано - управление и контроль технологического процесса осуществляются с центрального пульта. С учетом непрерывного производства Северского трубного завода пуск термоотдела обеспечивает работой 105 человек.

В новый комплекс входит блок очистных сооружений с водоподготовкой и оборотным циклом водоснабжения. "Зеленая" технология позволяет повторно использовать до 20 млн кубометров очищенной воды.

Ввод в действие участка термообработки труб является финальным мероприятием четырехстороннего соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством Свердловской области и ПАО "ТМК".

Северский трубный завод, основанный в 1739 году, является одним из старейших металлургических предприятий России. Основная продукция предприятия - горячекатаные и электросварные стальные трубы, которые используются в нефтегазовой промышленности, при строительстве трубопроводов различного назначения, в машиностроении, строительстве, коммунальном хозяйстве. 

Трубная металлургическая компания (ТМК) - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Дмитрий Пумпянский владеет 65,06% компании через TMK Steel Holding Ltd.

Теги
РоссияЧубайс, Анатолий БорисовичСвердловская область
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