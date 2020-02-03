В Свердловской области запускают проект по ремонту домов-памятников культуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области запускает пилотный проект по ремонту объектов культурного наследия. Об этом сообщил журналистам в понедельник в уральском пресс-центре ТАСС гендиректор фонда Станислав Суханов.

"Экспериментально по 44 домам мы проводим технический мониторинг необходимости капремонта и выявляем, что является предметом охраны и что не является. Если, например, система водоснабжения в доме не является предметом охраны, то мы данный вид включаем в программу капремонта, составляем проектно-сметную документацию и в рамках наших смет, наших расценок, <...> будем выполнять ремонт. То есть все, что не относится в доме-памятнике к предметам охраны (инженерные коммуникации, лифтовое оборудование), мы будем менять и ремонтировать", - сказал Суханов.

Всего, по его словам, в Свердловской области 127 домов, которые являются объектами культурного наследия, в 44 из них уже определен предмет охраны.

Он отметил, что в целом жилые дома, отнесенные к объектам культурного наследия, за счет взносов на капремонт отремонтировать невозможно, так как это очень дорого.

"Мы пытаемся с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, с региональным управлением охраны объектов культурного наследия и департаментом государственного жилищного и строительного надзора пойти по половинчатому пути: в рамках пилотного проекта в 44 домах отремонтировать только те системы, которые не являются предметами охраны - это системы водоотведения, тепло-, водо- и электроснабжения", - пояснил гендиректор фонда.