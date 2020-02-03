Курганские школы закроют на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Карантин ввели в школах Курганской области из-за высокого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, учебные заведения региона планируют закрыть с 6 февраля на десять дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"В связи с темпами прироста заболеваемости ОРВИ среди школьников в Курганской области с 6 февраля и до особого распоряжения вводятся ограничительные мероприятия в общеобразовательных учреждениях. Пока планируется закрыть школы на 10 дней. Такое решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона", - говорится в сообщении.

"На сегодня в Курганской области зарегистрировано 5,2 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, в возрастных группах от 0 до 14 лет наблюдаются темпы прироста заболеваемости [ОРВИ и гриппа] до 64,6%. В Кургане зарегистрировано 2,4 тыс. случаев ОРВИ, в возрастных группах от 0 до 14 лет наблюдаются темпы прироста заболеваемости до 51,7%. В рамках лабораторного мониторинга, проводимого ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области" началась циркуляция вирусов гриппа типа В и А (Н3N2) ", - уточняют в пресс-службе.

Также сообщается, что в регионе ограничат проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.