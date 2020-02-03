{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курганские школы закроют на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Карантин продлится 10 дней, начиная с 6 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Карантин ввели в школах Курганской области из-за высокого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, учебные заведения региона планируют закрыть с 6 февраля на десять дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"В связи с темпами прироста заболеваемости ОРВИ среди школьников в Курганской области с 6 февраля и до особого распоряжения вводятся ограничительные мероприятия в общеобразовательных учреждениях. Пока планируется закрыть школы на 10 дней. Такое решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона", - говорится в сообщении.

"На сегодня в Курганской области зарегистрировано 5,2 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, в возрастных группах от 0 до 14 лет наблюдаются темпы прироста заболеваемости [ОРВИ и гриппа] до 64,6%. В Кургане зарегистрировано 2,4 тыс. случаев ОРВИ, в возрастных группах от 0 до 14 лет наблюдаются темпы прироста заболеваемости до 51,7%. В рамках лабораторного мониторинга, проводимого ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области" началась циркуляция вирусов гриппа типа В и А (Н3N2) ", - уточняют в пресс-службе.

Также сообщается, что в регионе ограничат проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

Теги
РоссияКурганская область
Реклама на ТАСС
Сборные по баскетболу
FIBA в марте предоставит доклад о визите в Екатеринбург, претендующий на женский КМ-2022
Окончательное решение о месте проведения турнира будет также принято на заседании центрального бюро
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС