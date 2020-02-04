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Все школы Сургута закрыты из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

Карантин будет действовать до 8 февраля включительно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Школы Сургута до 8 февраля закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации города.

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"На заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сургута было принято решение приостановить образовательную деятельность в городских школах с 5 по 8 февраля включительно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это необходимо для снижения риска заболеваемости и распространения гриппа и ОРВИ. "Ограничения коснутся средне-специальных учебных заведений и учреждений дополнительного образования. Обучение будет идти в дистанционном режиме", - добавил он.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска, в городе с 4 по 10 февраля школы и учреждения дополнительного образования переведены на дистанционный режим обучения в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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