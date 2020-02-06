Школы в трех муниципалитетах Челябинской области закрыли на карантин

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Все школы в Коркинском, Сосновском районах и в городе Копейске Челябинской области закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ с четверга. Об этом сообщается на сайтах муниципальных администраций.

"В общеобразовательных учреждениях Сосновского района с 6 по 12 февраля 2020 года приостановлена работа в связи с эпидемией ОРВИ", - говорится на сайте районной администрации. На официальном интернет-ресурсе администрации Коркинского района опубликовано аналогичное сообщение. А власти Копейска сообщают, что, закрыв школы на карантин с 6 февраля, 11 февраля примут решение о дальнейшей отмене занятий, изучив медицинскую статистику.

4 февраля со ссылкой на администрацию Челябинска сообщалось, что закрыты на карантин все школы города.

По данным регионального Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как эпидемическая. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,5%.