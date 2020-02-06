Губернатор Курганской области будет формировать кабмин без согласования с депутатами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Курганская областная дума внесла изменения в устав области, теперь численный и персональный состав правительства региона устанавливается губернатором без необходимости согласования с депутатами, как это было ранее, сообщила в четверг пресс-служба регионального парламента.

"На заседании думы сразу в двух чтениях принят закон "О внесении изменений в Устав Курганской области", которым корректируются положения о перечне государственных должностей Курганской области и формировании правительства. <…> Законом предусматривается, что правительство Курганской области будет состоять из губернатора, вице-губернатора, заместителей губернатора и иных лиц, замещающих государственные должности в органах исполнительной власти. В законе закреплено, что численный и персональный состав правительства области устанавливается губернатором", - говорится в сообщении.

Кроме того, в двух чтениях также приняли закон для реализации изменений и установления перечня госдолжностей в регионе.

"Внесение изменений позволит губернатору региона оперативно формировать правительство в связи со структурными и организационно-штатными изменениями", - поясняют в пресс-службе.