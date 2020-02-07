В Екатеринбурге горит производственное здание на площади 300 кв. метров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в отдельно стоящем производственном здании на окраине Екатеринбурга. Площадь возгорания составила 300 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Горит отдельно стоящее производственное здание, площадь возгорания составила 300 квадратных метров", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что из здания были вынесены кислородные и газовые баллоны - угроза взрыва ликвидирована. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 10 человек. Тушение пожара продолжается, на месте работает около 20 единиц спецтехники.