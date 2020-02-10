В тюменских школах карантин из-за гриппа и ОРВИ продлили до 15 февраля

ТЮМЕНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Школы Тюмени, Ялуторовска и ряда других тюменских муниципалитетов продолжат оставаться на карантине до 15 февраля, несмотря на снижение темпа прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Отмечается снижение темпа прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако в возрастной когорте 7-14 лет эпидемический порог остается превышенным. В связи с чем санитарно-противоэпидемической комиссией города Тюмени принято решение по продлению приостановления учебного процесса <…> до 15 февраля", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что до 15 февраля приостановлены занятия и в Ялуторвске. "В отдельных муниципальных образованиях Тюменской области закрыты 12 классов в трех школах, 12 групп в пяти дошкольных образовательных организациях. Полностью закрыты четыре дошкольных образовательных организаций", - уточняется в сообщении.

Учебный процесс во всех школах Тюмени и Тюменского района был приостановлен из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников 3 и 4 февраля соответственно. Изначально карантин должен был длиться до конца недели.