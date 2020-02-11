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Двое сотрудников полиции погибли в результате ДТП в Югре

Еще четверо пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 февраля. /ТАСС/. Двое сотрудников УМВД России по городу Нижневартовску погибли в результате ДТП на 79-м км автодороги Сургут - Нижневартовск (Югра). Еще четыре пассажира автомобиля получили телесные повреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло во вторник около 12 часов 50 минут на 79-м км автодороги Сургут - Нижневартовск. По предварительной информации, автомашина УАЗ столкнулась с автомашиной MAN, после чего УАЗ отбросило на автомобиль, передвигавшийся в попутном направлении. В этот момент автомашина Scania, следовавшая следом за MAN, также допустила столкновение.

"В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля УАЗ скончались на месте, еще 4 пассажира получили телесные повреждения различной степени. Автомобиль УАЗ принадлежит ФКУ "ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре", водитель и 3 пассажира - действующие сотрудники УМВД России по г. Нижневартовску, ехавшие в г. Нефтеюганск для проведения следственных действий. В настоящее время по данному факту начальником УМВД России по ХМАО-Югре назначено проведение служебной проверки", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время автодорога Сургут- Нижневартовск перекрыта.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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