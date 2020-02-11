Правоохранительные органы задержали курганца, стрелявшего в патрульный автомобиль ГИБДД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали курганца, стрелявшего из пневматического пистолета в патрульный автомобиль ГИБДД и попавшего в полицейского. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

"В Кургане в окно служебного автомобиля ДПС ГИБДД УМВД России по городу Кургану, находившегося на маршруте патрулирования, был произведен выстрел из пневматического пистолета. В результате стрельбы полицейский, находившийся в салоне транспортного средства, получил телесные повреждения. В настоящее время злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что выстрел был произведен из окна подъезда жилого дома. Стрелял ранее судимый молодой человек, его местонахождение было оперативно установлено сотрудниками уголовного розыска.

"По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказано в сообщении.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.