Первый интернациональный студенческий отряд планируют создать в Челябинске в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) планирует открыть набор в интернациональный студенческий отряд, который летом 2020 года отправится на первую "целину", сообщил ТАСС проректор по внеучебной работе и молодежной политике ЮУрГУ Вячеслав Бурматов. В День студенческих отрядов в вузе Челябинска и в других вузах Уральского федерального округа проходят традиционные фестивали.

День российских студенческих отрядов ежегодно отмечается 17 февраля, он учрежден в соответствии с указом президента РФ от 21 февраля 2015 года. В России движение зародилось в 1959 году.

"Одной из целей для штаба является создание первого интернационального отряда в Уральском федеральном округе. В ЮУрГУ учатся иностранные студенты, с которыми мы хотим поделиться нашими традициями, культурным наследием, идеей и смыслом российских студенческих отрядов. Очень надеемся, что идея реализуется и ребята уже этим летом смогут отправиться на свою первую "целину", а в дальнейшем поделятся опытом в других странах", - сказал Бурматов.

В пресс-службе университета ТАСС пояснили, что планируется создание отряда на базе ЮУрГУ с трудоустройством иностранцев, обучающихся непосредственно в вузе.

В ЮУрГУ в ходе празднования Дня российских студенческих отрядов пройдет XIII фестиваль танцев студенческих отрядов, который, по подсчетам организаторов, должен собрать 900 представителей движения.

День отрядов в online

17 февраля Тюменский областной студенческий отряд соберет в столице региона студентов из Тюмени, Тобольска и Ишима. "В вузах в первую неделю до и после праздника также пройдут мероприятия, только из-за карантина они будут проведены в режиме online или перенесены на более позднее время", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Штаба студенческих отрядов Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Наталья Соловьева.

3 февраля в пресс-службе вуза сообщали, что проведение массовых мероприятий в ТюмГУ запрещено из-за соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

Соловьева отметила, что отряды вуза в течение года проводят большое количество акций, среди которых тематические уроки для учащихся в школах, чистка от снега зданий и мемориалов, помощь ветеранам, детям войны и труженикам тыла по дому. "Также [отрядники] устраивают концертные программы и театральные постановки для госпиталя ветеранов, для сельских поселений. Например, в этом году студенческие отряды ездили помогать в Голышмановский, Ишимский и Ярковский районы", - добавила она.

В департаменте молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что в рамках празднования Дня студотрядов будет организован телемост между Новым Уренгоем и Челябинском. Празднование в 2020 году пройдет в Салехарде, Новом Уренгое, Губкинском, Муравленко, Тарко-Сале, Надыме и Ноябрьске.

В Тюменском медицинском госуниверситете (ТюмГМУ), на базе которого действуют три медицинских студенческих отряда, 21 февраля состоится конкурс "Отрядное караоке". Как отметили в пресс-службе вуза, участие в конкурсе примут не только студенты-отрядники, но и преподаватели, представители администрации вуза, ранее состоявшие в студотрядах.

Возможность вступить в отряд

18 февраля Уральский педагогический госуниверситет (УрГПУ) предложит своим студентам вступить в вузовские отряды. "Праздник посвящен каждому кандидату, бойцу, старику студенческих отрядов и в честь этого дня 18 февраля <…> состоится Отрядный LIVE, где студенты смогут еще раз познакомиться с отрядным движением и вступить в понравившийся им отряд", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, отметив, что Свердловская область - одна из основательниц отрядного движения, и единственный регион, где история студенческих отрядов не прерывалась.

На базе вуза действуют педагогические, строительные отряды и отряды проводников. "Наши отряды традиционно каждый год участвуют в акции "Ветеран", в рамках которой поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества. Также отряды проводят различные мероприятия на базах школ Екатеринбурга. <…> УрГПУ гордится своими студенческими отрядами, ведь именно Свердловский областной студенческий отряд по праву считается одним из лучших в России", - сказали в пресс-службе.

Свердловский областной студенческий отряд осуществляет свою деятельность с 1964 года, тогда 4 отряда уральских вузов выехали в составе всероссийского отряда на освоение целинных земель в Казахстан. Свердловский областной студенческий отряд - единственный в России отряд, не прекращавший свою работу. Через школу студенческих отрядов в Свердловской области прошли более 300 тысяч человек.