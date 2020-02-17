{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый интернациональный студенческий отряд планируют создать в Челябинске в 2020 году

17 февраля в России отмечают День студенческих отрядов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) планирует открыть набор в интернациональный студенческий отряд, который летом 2020 года отправится на первую "целину", сообщил ТАСС проректор по внеучебной работе и молодежной политике ЮУрГУ Вячеслав Бурматов. В День студенческих отрядов в вузе Челябинска и в других вузах Уральского федерального округа проходят традиционные фестивали.

День российских студенческих отрядов ежегодно отмечается 17 февраля, он учрежден в соответствии с указом президента РФ от 21 февраля 2015 года. В России движение зародилось в 1959 году.

"Одной из целей для штаба является создание первого интернационального отряда в Уральском федеральном округе. В ЮУрГУ учатся иностранные студенты, с которыми мы хотим поделиться нашими традициями, культурным наследием, идеей и смыслом российских студенческих отрядов. Очень надеемся, что идея реализуется и ребята уже этим летом смогут отправиться на свою первую "целину", а в дальнейшем поделятся опытом в других странах", - сказал Бурматов.

В пресс-службе университета ТАСС пояснили, что планируется создание отряда на базе ЮУрГУ с трудоустройством иностранцев, обучающихся непосредственно в вузе.

В ЮУрГУ в ходе празднования Дня российских студенческих отрядов пройдет XIII фестиваль танцев студенческих отрядов, который, по подсчетам организаторов, должен собрать 900 представителей движения.

День отрядов в online

17 февраля Тюменский областной студенческий отряд соберет в столице региона студентов из Тюмени, Тобольска и Ишима. "В вузах в первую неделю до и после праздника также пройдут мероприятия, только из-за карантина они будут проведены в режиме online или перенесены на более позднее время", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Штаба студенческих отрядов Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Наталья Соловьева.

3 февраля в пресс-службе вуза сообщали, что проведение массовых мероприятий в ТюмГУ запрещено из-за соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

Соловьева отметила, что отряды вуза в течение года проводят большое количество акций, среди которых тематические уроки для учащихся в школах, чистка от снега зданий и мемориалов, помощь ветеранам, детям войны и труженикам тыла по дому. "Также [отрядники] устраивают концертные программы и театральные постановки для госпиталя ветеранов, для сельских поселений. Например, в этом году студенческие отряды ездили помогать в Голышмановский, Ишимский и Ярковский районы", - добавила она.

В департаменте молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что в рамках празднования Дня студотрядов будет организован телемост между Новым Уренгоем и Челябинском. Празднование в 2020 году пройдет в Салехарде, Новом Уренгое, Губкинском, Муравленко, Тарко-Сале, Надыме и Ноябрьске.

В Тюменском медицинском госуниверситете (ТюмГМУ), на базе которого действуют три медицинских студенческих отряда, 21 февраля состоится конкурс "Отрядное караоке". Как отметили в пресс-службе вуза, участие в конкурсе примут не только студенты-отрядники, но и преподаватели, представители администрации вуза, ранее состоявшие в студотрядах.

Возможность вступить в отряд

18 февраля Уральский педагогический госуниверситет (УрГПУ)  предложит своим студентам вступить в вузовские отряды. "Праздник посвящен каждому кандидату, бойцу, старику студенческих отрядов и в честь этого дня 18 февраля <…> состоится Отрядный LIVE, где студенты смогут еще раз познакомиться с отрядным движением и вступить в понравившийся им отряд", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, отметив, что Свердловская область - одна из основательниц отрядного движения, и единственный регион, где история студенческих отрядов не прерывалась.

На базе вуза действуют педагогические, строительные отряды и отряды проводников. "Наши отряды традиционно каждый год участвуют в акции "Ветеран", в рамках которой поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества. Также отряды проводят различные мероприятия на базах школ Екатеринбурга. <…> УрГПУ гордится своими студенческими отрядами, ведь именно Свердловский областной студенческий отряд по праву считается одним из лучших в России", - сказали в пресс-службе.

Свердловский областной студенческий отряд осуществляет свою деятельность с 1964 года, тогда 4 отряда уральских вузов выехали в составе всероссийского отряда на освоение целинных земель в Казахстан. Свердловский областной студенческий отряд - единственный в России отряд, не прекращавший свою работу. Через школу студенческих отрядов в Свердловской области прошли более 300 тысяч человек.

Теги
РоссияТюменская областьСвердловская областьЧелябинская областьЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Свердловской области открылся волонтерский центр поддержки ветеранов
Среди его добровольцев родители с детьми
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС