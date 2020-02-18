Суд в Челябинске отказал в УДО экс-директору стройкомпании "Гринфлайт"

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Калининский районный суд Челябинска во вторник отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего директора строительной компании "Гринфлайт" Сергея Мануйлова, осужденного на 2,5 года лишения свободы за злоупотребление полномочиями, повлекшее материальный вред на общую сумму свыше 10 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Центральный районный суд Челябинска 12 апреля 2018 года назначил Мануйлову наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

"Калининский районный суд Челябинска рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Сергея Мануйлова. В ходатайстве было отказано", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщала пресс-служба прокуратуры Челябинской области, Мануйлов, являясь генеральным директором ООО "Гринфлайт", с августа 2013 года по сентябрь 2015-го и с февраля по июнь 2016 года злоупотреблял полномочиями, заключая заведомо невыгодные сделки. В результате 4320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд рублей.

Также, по данным областной прокуратуры, для "Гринфлайта" действия Мануйлова обернулись снижением способности удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанности по оплате обязательных платежей на общую на сумму свыше 1,3 млрд рублей.