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Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" в 2019 году выросла на 23,8%

В пресс-службе компании отметили, что в бюджеты различных уровней Свердловской области в 2019 году было перечислено около 7,9 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титановой продукции "ВСМПО-Ависма" увеличил чистую прибыль в 2019 году на 4,5 млрд руб., или 23,8% по сравнению с 2018 годом до 23,264 млрд руб. Данная информация содержится в отчете о финансовых результатах компании за 2019 год, размещенном во вторник на сайте раскрытия корпоративной информации.

Чистая прибыль предприятия в 2019 году составила 23,264 млрд руб., за аналогичный период 2018 года этот показатель составил 18,789 млрд. Рост EBIDTA составил 22,5% с 28,155 млрд руб. в 2018 году до 34,494 млрд в 2019 году.

Выручка компании выросла с 89,069 млрд руб. в 2018 году до 90,128 млрд в 2019 году. Себестоимость продаж в прошлом году составила 57,629 млрд руб., в 2018 году - 48,964 млрд. Валовая прибыль уменьшилась с 40,104 млрд руб. в 2018 году до 32,499 млрд в 2019 году.

Как пояснила пресс-служба компании, основное влияние на динамику чистой прибыли оказал эффект от курсовых разниц по переоценке активов и обязательств в иностранной валюте, возникших вследствие укрепления курса российского рубля. "Положительный эффект от курсовых разниц превысил 6,5 млрд рублей, повлияв также и на рост показателя EBITDA", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что объем перечисленных денежных средств в бюджеты различных уровней Свердловской области в 2019 году составил около 7,9 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" входит в госкорпорацию "Ростех" и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху. Корпорация производит титан, слитки и все виды полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованные крупногабаритные изделия из алюминия, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Теги
РоссияСвердловская область
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