Югра намерена направить 1,5 млрд руб. на субсидирование рейсов Utair в регионе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) рассматривают возможность направить 1,5 млрд рублей на субсидирование рейсов авиакомпании Utair, выполняемых внутри региона. Об этом во вторник сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе встречи с жителями города Урай.

Власти Югры владеют 38,8% акций Utair. Ранее Комарова поставила перед авиакомпанией задачу радикального улучшения транспортной доступности в регионе. Выполняя поручение губернатора, перевозчик связал небольшие города автономного округа с административными центрами - Ханты-Мансийском, Тюменью, а также с Сургутом. В 2019 году были открыты пять новых межмуниципальных внутриокружных маршрутов и 14 субсидируемых маршрутов за пределы региона, в результате чего пассажиропоток на внутриокружных авиамаршрутах увеличился на 45%, а на межрегиональных - на 32%.

"Нам нужно дополнительно 1,5 млрд рублей, чтобы эту сетку (авиамаршрутов внутри Югры - прим. ТАСС) содержать к уже открытому финансированию", - сказала глава региона.

По ее словам, полностью схема авиаперевозок, выполняемых Utair в Югре, будет запущена только после обсуждения с жителями. "Мы ее запустим только тогда, когда обсудим с населением в разных форматах - цена, маршрут, количество рейсов, пассажиров и стоимость для бюджета", - сказала глава региона.

Губернатор напомнила, что новая сеть внутренних региональных перевозок была частично запущена в 2019 году. "В прошлом году мы впервые запустили новую сетку авиамаршрутов. <…> Она в большей степени сконцентрирована на выполнении внутренних региональных перевозок. Каждый новый маршрут оценивали с точки зрения его заполняемости. <…> Одновременно и стоимость билета тоже имеет значение - чем он меньше, тем больше уровень дотаций из окружного бюджета. То есть за 100 рублей или за 1 тыс. улететь невозможно. Эта цена приемлема для людей, но это не стоимость услуги, она стоит дороже. Нужно понимать, сколько мы готовы на эти цели заплатить из бюджета", - сказала она.

Согласно информации на сайте Utair, в Югре запущены цепочки рейсов Ханты-Мансийск - Игрим - Березово - Тюмень, Тюмень - Игрим - Березово, Ханты-Мансийск - Белоярский - Нягань, Ханты-Мансийск - Нягань - Белоярский, Сургут - Белоярский - Нягань, Тюмень - Советский - Белоярский, Ханты-Мансийск - Урай - Советский, Тюмень - Урай - Советский. Стыковки в региональных аэропортах составят 45-50 минут.

Долги Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. По итогам 2018 года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд рублей против убытка в 5,2 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

В 2015 году компания перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд руб. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.