Замглавы района на Ямале арестовали по обвинению в растрате 29 млн рублей

ТАСС, 25 февраля. Заместитель главы администрации Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), обвиняемый в растрате имущества в особо крупном размере, помещен под стражу на два месяца. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Суд, рассмотрев ходатайство следствия, поддержанное прокурором, вынес решение об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу на срок до двух месяцев", - говорится в сообщении.

По данным следствия, заместителю главы района предъявлено обвинение в том, что он в 2019 году вступил в преступный сговор с руководителем МУ "Управление капитального строительства и капитального ремонта" при содействии руководителя коммерческой организации и растратил в пользу ООО "Экспертгрупп" более 29 млн рублей, выделенных из бюджета округа на благоустройство площади массовых мероприятий и бульвара в городе Надым.

12 февраля в следственном управлении СК РФ по ЯНАО сообщили об аресте руководителя МУ "Управление капитального строительства и капитального ремонта", который обвиняется по статье "Хищение чужого имущества в особо крупном размере".