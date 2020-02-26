На нескольких трассах в Зауралье прекращены пассажирские перевозки из-за гололеда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Пассажирские перевозки запретили из-за гололеда на дорогах федерального и регионального значения Курган - Челябинск, Курган - Тюмень, Курган - Петухово, Курган - Половинное, Курган - Куртамыш - Целинное. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по области.

"ГИБДД Зауралья информирует жителей и гостей региона об ограничении движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, на дорогах федерального и регионального значения: Курган - Челябинск, Курган - Тюмень, Курган - Петухово, Курган - Половинное, Курган - Куртамыш - Целинное. Зимняя скользкость, снежный накат и гололедица создают угрозу жизни и здоровью пассажиров", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает отказаться от поездок по данному направлению.

"Движение автобусов будет возобновлено по мере улучшения погодных условий и приведения дорожного полотна в безопасное состояние", - отмечается в сообщении.