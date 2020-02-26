В Челябинске мать наказали после эвакуации ее машины со спящим ребенком

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Тонированный автомобиль, в котором спал укрытый овчиной ребенок, эвакуировали на штрафстоянку в Челябинске. В результате инцидента никто не пострадал, владелица машины привлечена к административной ответственности, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным полиции, машина, нарушившая правила парковки, была эвакуирована 22 января, однако журналистам стало об этом известно только сейчас.

"Ребенка не увидели из-за того, что на стекле автомобиля была тонировка, кроме того, он спал, укрытый овчиной. Вина сотрудников полиции не установлена. Ребенок во время транспортировки на штрафстоянку не пострадал. Владелица машины привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних") КоАП РФ", - сказали в пресс-службе.