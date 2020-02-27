Автобусные рейсы из Челябинской области в Казахстан отменили из-за последствий снегопада

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Дневные автобусные рейсы из Челябинской области в Казахстан, а также некоторые межмуниципальные автобусные рейсы в границах региона отменили из-за последствий сильного снегопада, прошедшего накануне, сообщается на сайте областного Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

По данным ведомства, 26 февраля сильные снегопады прошли на западе и юге Челябинской области. В областном центре за сутки выпало 12,6 мм осадков, что является практически месячной нормой.

"В настоящее время на всей территории Челябинской области снег прекратился, однако еще наблюдаются низовые метели. Уборка региональных автодорог продолжается до сих пор, дорожники ликвидируют последствия сильного снегопада. Полностью отменены дневные автобусные рейсы в Казахстан. Рейсы из Челябинска в Бреды, Карталы, Варну и Курган также полностью отменены", - говорится в сообщении.