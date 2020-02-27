ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair расширила сеть стыковочных маршрутов через Тюмень. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в четверг.

"Авиакомпания Utair запустила цепочки рейсов по самым популярным направлениям, расширив сеть стыковочных рейсов", - говорится в сообщении. В частности, теперь из Ханты-Мансийска через Тюмень можно добраться в Казань, Уфу, Омск, Екатеринбург. Из Сургута через Тюмень - в Казань, Омск, Екатеринбург.

Также жители четырех городов Югры (Нижневартовска, Урая, Советского, Белоярского) через Тюмень смогут долететь до Екатеринбурга.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. По итогам 2018 года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд рублей против убытка в 5,2 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).