Стрелявшего в воздух в новогоднюю ночь жителя Екатеринбурга приговорили к 200 часам работ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Мужчина, стрелявший в воздух из охолощенного свето-звукового автомата в новогоднюю ночь в одном из дворов Екатеринбурга, приговорен к 200 часам обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД в четверг.

1 января жители Екатеринбурга обнародовали видеоролик, на котором запечатлен мужчина, стреляющий в воздух. В результате инцидента никто не пострадал. 2 января полицейские установили личность мужчины, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

"Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 49-летнему местному жителю, обвиняемому в стрельбе из хулиганских побуждений на улице Тверитина в новогоднюю ночь. Осужденный получил 200 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.