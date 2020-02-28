На Ямале госпитализировали ребенка после наезда автомобиля во дворе дома

ТАСС, 28 февраля. Водитель автомобиля наехал на пятилетнего мальчика в одном из дворов Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, мальчик госпитализирован с травмами. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СК РФ в пятницу.

"27 февраля в Новом Уренгое в дневное время водитель автомобиля наехал на пятилетнего ребенка, который играл во дворе. Машина протащила мальчика несколько метров. С травмами он доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прокурором Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворено ходатайство следственного управления о передаче материалов в следственный отдел по Новому Уренгою.