Заболеваемость ОРВИ в Челябинске опустилась ниже эпидпорога

ЧЕЛЯБИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Челябинске упал ниже порогового значения. Об этом на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник сообщила начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова.

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинске была отмечена в начале февраля, когда, по данным местных властей, эпидемиологический порог был превышен на 25%.

"На прошлой неделе темп прироста снизился на 16,5%. Суммарно заболеваемость опустилась чуть ниже эпидемиологического порога", - сказала Горлова.

По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в целом за прошлую неделю в регионе снижение заболеваемости отмечено по всем возрастным группам на 24,05%, по детям - на 22,5%, по взрослым - на 26,8%.