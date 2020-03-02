На Урале создадут фонд, направленный на поддержку Центра театра и кино Михалкова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Фонд, направленный на поддержку Центра театра и кино Никиты Михалкова, создадут в Свердловской области. Об этом сообщил режиссер в понедельник журналистам в Екатеринбурге.

"Будет организован фонд, и будет взаимная ответственность, потому что я думаю, что и мы сможем быть полезны из Москвы и Екатеринбургу, и Свердловской области", - сказал Михалков.

По его словам, количество культурных мероприятий на Урале благодаря созданию Фонда возрастет. "Я очень хочу в это верить, и с моей стороны от имени нашего Центра могу пообещать, что мы будем всячески этому способствовать", - добавил режиссер, пояснив, что речь идет, в частности, об организации различных культурных событий и проведении мастер-классов.

Создание фонда предусмотрено в соглашении о долгосрочном сотрудничестве, которое в понедельник подписано Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова и владельцем группы компаний "Сима-ленд" Андреем Симановским (Екатеринбург). Планируется, что компания станет спонсировать деятельность центра. "Сима-ленд" - крупнейшая в России оптовая компания, созданная в 2000 году, штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сразу после церемонии екатеринбуржцам впервые был представлен специальный показ в формате открытой репетиции лучших фрагментов из цикла "Метаморфозы". Это спектакли-конструкторы, своеобразные литературно-сценические коллажи, созданные по произведениям классиков русской литературы А. П. Чехова и И. А. Бунина.

Министр культуры РФ Ольга Любимова, присутствующая на показе, отметила, что "сегодняшний вечер для министерства культуры очень важен". "Важен в первую очередь тем, что такие традиции русского меценатства, которые существовали в нашей стране всегда, сейчас возобновляются, что это начинается в Екатеринбурге", - отметила Любимова.

Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова создан в октябре 2019 года, его основной задачей является популяризация русской литературы и драматургии. Основной костяк труппы - выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова - это молодые актеры из разных регионов страны, которые наиболее ярко проявили себя во время обучения в академии. На сегодня брендом Центра является цикл спектаклей "Метаморфозы" по литературным произведениям двух великих писателей - А. П. Чехова и И. А. Бунина.