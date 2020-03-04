На Ямале возбудили уголовные дела о хищении бюджетных средств на капремонт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Следственный отдел ОМВД России по Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возбудил три уголовных дела о хищении 1,6 млн руб. бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду.

"Прокуратура Пуровского района провела проверку исполнения ООО "НордДорСтрой" и МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района" требований законодательства при организации и проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории района. Установлено, что между МКУ "КСиА" и ООО "НДС" заключено три договора по капитальному ремонту трех многоквартирных домов на общую сумму более 22,1 млн руб. Выполненные ООО "НДС" работы приняты МКУ "КСиА" и оплачены в полном объеме, акты выполненных работ подписаны. Однако прокуратурой выявлены факты оплаты фактически невыполненных ООО "НДС" работ на общую сумму более 1,6 млн рублей, что свидетельствуют о хищении денежных средств", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по материалам прокурорских проверок следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району возбуждены три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере").

"Ход и результаты расследования уголовных дел контролируется прокурором", - уточнили в пресс-службе.