Женщина и двое детей пострадали при падении льда с крыши дома в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Ледяная глыба упала на трех жителей с крыши дома в Екатеринбурге, среди пострадавших есть двое детей 2016 года рождения. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"В Екатеринбурге следователями СК РФ проводится доследственная проверка по факту падения глыбы льда. В результате инцидента пострадала женщина и двое малолетних детей 2016 года рождения. Степень тяжести вреда здоровью, причиненного в ходе данного происшествия пострадавшим, устанавливается судебно-медицинской экспертизой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ведомство установило управляющую компанию, которая обслуживает дом. По результатам проверки будут принять меры прокурорского реагирования.