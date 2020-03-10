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Женщина и двое детей пострадали при падении льда с крыши дома в Екатеринбурге

СК проводит проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Ледяная глыба упала на трех жителей с крыши дома в Екатеринбурге, среди пострадавших есть двое детей 2016 года рождения. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"В Екатеринбурге следователями СК РФ проводится доследственная проверка по факту падения глыбы льда. В результате инцидента пострадала женщина и двое малолетних детей 2016 года рождения. Степень тяжести вреда здоровью, причиненного в ходе данного происшествия пострадавшим, устанавливается судебно-медицинской экспертизой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ведомство установило управляющую компанию, которая обслуживает дом. По результатам проверки будут принять меры прокурорского реагирования.

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РоссияСвердловская область
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