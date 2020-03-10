В Челябинской области разыскивают женщину, уклоняющуюся от карантина по коронавирусу

ЧЕЛЯБИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинской области разыскивают вернувшуюся из Италии жительницу города Миасса, которая уклоняется от карантина по коронавирусу, несмотря на предписания медиков и постановление суда. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Минздрава региона.

"Женщина на прошлой неделе вернулась в город Миасс из Италии. <...> Как только от Роспотребнадзора пришла информация, <...> с ней созвонились, к ней выехали медсестра, Росздрав, участковый врач, Роспотребнадзор и полиция. <...> Она <...> предписания Роспотребнадзора <...> подписала, но никого [в квартиру] не впустила и осматривать себя не дала. После долгих уговоров ее ждали на анализы 6 марта, но она в итоге не пришла и сказала, что передумала. Все последующие дни терапевтам и другим медработникам, полицейским и Роспотребнадзору она двери не открывает", - рассказали в пресс-службе.

В Минздраве добавили, что Роспотребнадзор получил постановление суда, по которому женщина обязана пройти карантин принудительно. Но на телефонные звонки она не отвечает, дверь по-прежнему не открывает. Правоохранительные органы ведут ее розыск.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 59,9 тысячи человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тысячи умерли.