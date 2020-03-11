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В Челябинске депутату предъявили обвинение в мошенничестве с недвижимостью

По данным следствия, депутат Калининского района Алеся Субботина, являясь риелтором, незаконно приобрела права собственности на два объекта недвижимости

ЧЕЛЯБИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Депутат Калининского района Челябинска Алеся Субботина обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, в период 2011-2015 годов Субботина, являясь риелтором, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, незаконно приобрела права собственности на два объекта недвижимости (квартира и доля в квартире), причинив потерпевшим ущерб в сумме более 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В пресс-службе добавили, что следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги
РоссияЧелябинская область
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