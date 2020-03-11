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Молодежный оркестр Свердловской филармонии получил старинный немецкий контрабас

Инструмент был произведен около 150 лет назад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Уральский молодежный симфонический оркестр Свердловской государственной филармонии получил старинный немецкий контрабас XIX века. Гости Свердловской филармонии впервые услышат звучание этого инструмента 13 марта, сообщили в пресс-службе филармонии в среду.

"В Уральском молодежном симфоническом оркестре появился новый инструмент - старинный контрабас XIX века. Оркестровый контрабас был произведен в городе Маркноекирхен (Германия) около 150 лет назад. Место давно известно в музыкальном мире - в XVII веке богемские мастера основали здесь первый скрипичный цех. Со временем местные инструменты завоевали авторитет в Европе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в конце февраля инструмент был привезен в Екатеринбург, прошел необходимую процедуру оформления документов. "Дебютной для старинного контрабаса на сцене Свердловской филармонии станет программа "Европейская весна" в пятницу 13 марта. Символично - концерт входит в популярный оркестровый абонемент "Окно в Европу", который знакомит екатеринбуржцев с европейской симфонической музыкой", - уточнили в филармонии.

Уральский молодежный симфонический оркестр является оркестром-академией, сочетающим образовательную функцию и концертную практику. В его составе - студенты и выпускники музыкальных учебных заведений Екатеринбурга. Коллектив ежегодно дает около 50 концертов, представляя порядка 40 программ. Оркестр является участником престижных музыкальных фестивалей, в том числе Young Euro Classic в Берлине и КlassikSommer ("Лето классики") в Хамме (Германия), "Еврооркестрия" во Франции, Софийские музыкальные недели, "Варненское лето" в Болгариии других.

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РоссияСвердловская область
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