Зарубежные эксперты выступят на форуме в Югре дистанционно из-за ситуации с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа не рассматривают возможность отмены из-за ситуации с коронавирусом XII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который планируется провести в июне 2020 года в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО). Зарубежные эксперты выступят на нем по видеоконференцсвязи, сообщил в среду ТАСС директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

"Зарубежных экспертов будем подключать по видеоконференцсвязи, а также приглашать иностранных экспертов, которые уже некоторое время живут на территории РФ. Форум останется международным", - сказал Ципорин в ответ на вопрос, обсуждается ли отмена IT-форума или смена его формата с международного на всероссийский в связи с распространением коронавируса в мире.

По его словам, отменять мероприятие не планируется. "У нас обширная федеральная повестка, приезжает больше половины регионов России. Мы понимаем озабоченность распространением коронавируса и будем адаптировать формат форума под текущую ситуацию", - сказал он.

Темой XII Международного IT-форума в Ханты-Мансийске станет использование технологий искусственного интеллекта. На мероприятии будет 15 приоритетных тематических направлений, среди которых цифровизация на пространстве БРИКС и ШОС, "Умный город и его IQ", "Влияние изменений информационной среды на общество". Также на форуме организаторы планируют уделить внимание развитию инфраструктуры "умных городов", технологии 5G, использованию возобновляемых источников энергии.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года. С 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум прошел с 10 по 11 июня, основой его темой стала "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". По информации организаторов, его посетило около 4 тыс. участников из 52 стран и более 60 регионов России.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.