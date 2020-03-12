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Электропоезда "Ласточка" выйдут на маршрут Екатеринбург - Курган с 1 апреля

На данном направлении будут действовать все виды льгот для пассажирских поездов дальнего следования
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Скоростной электропоезд "Ласточка" начнет курсировать между Екатеринбургом и Курганом с 1 апреля 2020 года. Об этом в четверг сообщается в материалах пресс-службы ОАО "РЖД".

"Электропоезд "Ласточка" с 1 апреля выйдет на новый маршрут Курган - Екатеринбург - Курган. Она будет отправляться из Кургана ежедневно в 6:45 и прибывать в Екатеринбург в 12:07. Время в пути составит 5 часов 22 минуты. В обратном направлении из Екатеринбурга поезд отправится в 18:50 и прибудет в Курган в 23:48 (менее пяти часов в пути)", - говорится в сообщении.

Электропоезд будет останавливаться на станциях Кособродск, Каргаполье, Шадринск, Далматово, Катайск, Колчедан, Каменск-Уральский, Кольцово, Шарташ и на остановочном пункте 352 км.

На указанном маршруте будут действовать все виды льгот, установленные для пассажирских поездов дальнего следования.

На сегодняшний день два состава "Ласточек" курсируют по маршруту Екатеринбург - Пермь и Екатеринбург - Тюмень. Указанные рейсы электропоезд выполняет с 9 декабря 2019 года.

Электропоезд "Ласточка" - состав нового поколения, отвечающий пожеланиям самого требовательного пассажира. Каждый вагон оборудован климатической установкой, ведется обеззараживание воздуха при помощи ультрафиолетового излучения; есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа. В головных вагонах расположены туалетные комнаты.

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