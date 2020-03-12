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В Курганской области в 2020 году отремонтируют 20% федеральных трасс

Планируется привести в порядок 137 км автодорог

ТАСС, 12 марта. Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" направит на ремонт и содержание федеральных автотрасс в Курганской области почти 5 млрд рублей в 2020 году, отремонтировав в результате почти 20% всей их протяженности на территории региона - это порядка 137 км. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора области.

"ФКУ Упрдор "Южный Урал" в 2020 году направит на ремонт и содержание федеральных автотрасс в Курганской области беспрецедентную сумму - почти в 5 млрд рублей. В 2020 году у коллег из "Южного Урала" серьезные планы - привести в порядок 137 км федеральных автодорог - это почти 20% всей их протяженности на территории Курганской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на начальника технического отдела капитального строительства управления Дмитрия Киселева сообщают, что объекты, ремонт которых был рассчитан на 2019-2020 годы, будут на особом контроле главы региона, и все работы на них будут завершены в этом году.

"Эти меры приведут к увеличению автомобильных дорог хорошего качества в Курганской области, что, в свою очередь, приведет к повышению безопасности водителей и пешеходов", - подчеркивают в пресс-службе.

Теги
РоссияКурганская область
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