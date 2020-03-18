Депутата гордумы Екатеринбурга приговорили к семи годам колонии за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи годам лишения свободы бывшего главу Управления капитального строительства Свердловской области, действующего депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кагилева по делу о получении взятки. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

"Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства Свердловской области Олега Кагилева. Он признан виновным в приготовлении к получению лично взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя. Суд назначил Олегу Кагилеву наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

За посредничество во взятке на аналогичный срок осужден местный житель. С февраля по апрель 2017 года Кагилев договорился со своим знакомым, что последний выступит посредником между ним и строительной организацией, руководителю которой предложит принять участие в торгах с ценой контракта свыше 132 млн рублей. В результате торгов должна была выиграть данная организация и отдать Кагилеву 5% от суммы контракта, что составляет 6,6 млн рублей. Однако руководитель строительной фирмы впоследствии добровольно отказался от взятки.

Кагилев был отстранен от исполнения обязанностей главы управления в августе 2018 года.