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Распространение коронавируса нового типа

"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты в четыре страны СНГ и Черногорию

Это 20 рейсов по киргизским направлениям, четыре рейса в Баку, три рейса в Ереван и 41 рейс в города Таджикистана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает часть регулярных рейсов из России в города Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Черногории из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Согласно опубликованному сообщению, по киргизским направлениям будет приостановлено 20 рейсов, также будут приостановлены четыре рейса в Баку (Азербайджан), три рейса в Ереван (Армения) и 41 рейс из России в города Таджикистана. Кроме того, компания приостанавливает авиасообщение с Тиватом (Черногория) из Домодедово (Москва) с 29 марта по 26 мая.

Пассажирам части отмененных рейсов компания предлагает полеты на альтернативных рейсах. Остальным пассажирам "Уральские авиалинии" предлагают оформить вынужденный возврат билетов без штрафов и удержаний.

Ранее в компании заявили об отмене рейсов в Австрию, Венгрию, Казахстан, Кипр, Нидерланды Чехию, Узбекистан, Германию, Испанию, Италию, Индию, Израиль, Китай, Таиланд, Францию и Японию.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.

Теги
АзербайджанАрменияКиргизияТаджикистанЧерногорияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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