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Распространение коронавируса нового типа

Авиакомпания "Ямал" вернет полную стоимость билетов на свои рейсы с вылетом до 1 июня

Власти ЯНАО уточнили, что данная мера призвана сократить количество полетов в условиях распространения коронавируса

ТАСС, 19 марта. Авиакомпания "Ямал" готова вернуть деньги пассажирам за билеты на все свои рейсы с вылетом до 1 июня без штрафов и удержаний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в четверг.

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"Сейчас всем рекомендуется минимизировать количество полетов, наша задача - сгладить неудобства для пассажиров. Поэтому принято решение о возврате полной стоимости билетов на все перелеты до 1 июня. Пока определена эта дата, но если ситуация потребует, срок будет продлен. Мера коснется более 50 тыс. проданных билетов", - приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Артюхова.

Возвращаться будет полная стоимость билета за исключением сборов и такс, установленных агентами по продаже, добавили в пресс-службе. "Мера будет действовать для всех проездных документов, приобретенных до 16 марта 2020 года. Вернуть деньги без штрафных санкций можно не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса", - уточнили в правительстве.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, такая мера связана с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы в города России и другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.

 

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округРаспространение коронавируса нового типа
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