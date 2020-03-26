Источник: у лайнера в Сургуте перед взлетом загорелся двигатель

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Возгорание двигателя произошло у пассажирского самолета ATR-72 в аэропорту Сургута перед вылетом в Ханты-Мансийск. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах в четверг.

"В четверг утром самолет готовился к вылету по маршруту Сургут - Ханты-Мансийск. Произошло возгорание правого двигателя. Экипажу удалось потушить его", - сказал источник. На борту было 12 пассажиров. Никто из них не пострадал.

По данным на сайте аэропорта Сургут, инцидент произошел у самолета авиакомпании Utair. Он должен был вылететь в Ханты-Мансийск в 08:15 (06:15 мск), но теперь его вылет задержан до 13:30 (11:30 мск).

В настоящее время ТАСС не располагает комментарием авиакомпании Utair.