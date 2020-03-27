На Ямале доставили в больницу вахтовиков, контактировавших с зараженным коронавирусом

ТАСС, 27 марта. Вахтовики с Бованенковского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), контактировавшие с зараженным коронавирусной инфекцией, доставлены в больницу. Об этом сообщил в пятницу оперативный штаб по профилактике коронавируса в ЯНАО.

"Двадцать вахтовиков с Бованенковского месторождения доставлены в инфекционное отделение Надымской ЦРБ", - говорится в сообщении.