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Распространение коронавируса нового типа

На Ямале доставили в больницу вахтовиков, контактировавших с зараженным коронавирусом

Из 20 человек у троих наблюдаются симптомы ОРВИ

ТАСС, 27 марта. Вахтовики с Бованенковского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), контактировавшие с зараженным коронавирусной инфекцией, доставлены в больницу. Об этом сообщил в пятницу оперативный штаб по профилактике коронавируса в ЯНАО.

"Двадцать вахтовиков с Бованенковского месторождения доставлены в инфекционное отделение Надымской ЦРБ", - говорится в сообщении.

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По данным штаба, из общего количества эвакуированных у троих наблюдаются симптомы ОРВИ. "Остальные вахтовики без признаков респираторной инфекции будут изолированы в условиях стационара. В отделении соблюдены все меры противоэпидемической предосторожности и безопасности", - уточнили в штабе.

Ранее в пресс-службе "Газпром добыча Надым" сообщили, что вечером 25 марта на личные мобильные телефоны нескольких работников подрядной сервисной организации АО "Газпром центрэнергогаз", находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ), поступили звонки от компетентных органов из регионов их постоянного места жительства с информацией, что они являются контактными лицами первого порядка, то есть лицами, непосредственно контактировавшими с носителем коронавируса нового типа. Всего было изолировано 20 человек.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округРаспространение коронавируса нового типа
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