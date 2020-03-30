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Распространение коронавируса нового типа

В Курганской области выздоровел заразившийся коронавирусом ребенок

По данным на 30 марта, заболевших в регионе больше нет
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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 30 марта. Единственный заразившийся коронавирусом житель Курганской области, девочка, вернувшаяся с отдыха с семьей из Испании, - выздоровела. Об этом в понедельник сообщили в оперативном штабе региона.

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"В Курганской области выздоровел ребенок, у которого был диагностирован коронавирус. <...>. По данным на 30 марта, заболевших нет", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели до этого случая 64 человека, умерли восемь пациентов.

Теги
РоссияКурганская областьРаспространение коронавируса нового типа
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