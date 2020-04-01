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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске

Поврежденный взрывом газа дом в Магнитогорске планируют восстановить к июню

Здание признали пригодным для восстановления
Жилой дом в Магнитогорске после взрыва газа, 26 марта 2020 года Андрей Ос/ТАСС
Описание
Жилой дом в Магнитогорске после взрыва газа, 26 марта 2020 года
© Андрей Ос/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Эксперты в Магнитогорске признали поврежденный 26 марта взрывом газа жилой дом пригодным для восстановления. Все работы планируется завершить до июня, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

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"По результатам обследования технологического состояния строительных конструкций первого, второго, третьего, четвертого, пятого и восьмого подъездов установлено, что все находится в работоспособном состоянии, пригодном для дальнейшего проживания. По результатам обследования технического состояния строительных конструкций шестого и седьмого подъездов выявлены повреждения межквартирных, межкомнатных перегородок, плит перекрытия, подлежащие восстановлению. <…> На сегодняшний день уже выбраны подрядные организации, которые проведут восстановительные работы. Предварительный срок установлен до 1 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация города оказывает всю необходимую поддержку жильцам. Сразу после трагедии в срочном порядке были решены вопросы с их временным проживанием и питанием. Все расходы по восстановлению и ремонту администрация города берет на себя, после судебного разбирательства с виновного будет взыскана компенсация за причиненный ущерб.

Взрыв газа произошел вечером 26 марта на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. В результате ЧП загорелись шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Погибли два человека. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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