Власти Курганской области расширили субсидию на лизинг оборудования из-за коронавируса

ТАСС, 2 апреля. Правительство Курганской области расширило объем финансовой помощи на приобретение оборудования для поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса. Субсидия на возмещение первоначального взноса по договорам лизинга теперь может составлять 25 млн рублей, ранее - 15 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба губернатора области.

"В Курганской области расширены меры поддержки для предпринимателей - увеличен объем финансовой помощи для приобретения оборудования. Новая мера касается компенсации на оплату лизинга оборудования. Ранее субсидия на возмещение первоначального взноса по договорам лизинга могла составлять не более 15 млн рублей, теперь же максимальный размер единовременной субсидии по одному договору лизинга - 25 млн рублей. Кроме того, теперь бизнесмен сможет возместить из бюджета до 50% от общей стоимости договора лизинга, вместо ранее установленного максимального размера в 30%", - говорится в сообщении.

Заявки от предпринимателей будут принимать до 15 апреля. Позже заявиться на получение такой поддержки можно будет еще с 1 по 15 июля и с 1 по 15 ноября.

"Внесение изменений направлено на увеличение количества рабочих мест, а также повышение производительности труда на промышленных предприятиях, реализующих инвестиционные проекты. Воспользоваться мерой государственной поддержки могут предприятия, готовые обеспечить создание не менее одного рабочего места на каждые два млн руб. предоставленных из областного бюджета субсидий", - цитирует пресс-служба директора департамента промышленности и транспорта Владимира Ковалева.