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Пандемия коронавируса нового типа

Благотворители на Урале уходят в онлайн и жертвуют миллионы на борьбу с коронавирусом

Попечительский совет Екатерининской ассамблеи зарезервирует на экстренные меры почти 30 млн рублей

ТАСС, 2 апреля. Благотворительные организации и аукционы Уральского федерального округа в условиях распространения коронавируса жертвуют миллионы рублей на борьбу с ним и переносят реализацию своих проектов в интернет. Например, попечительский совет Екатерининской ассамблеи (благотворительный аукцион) зарезервирует почти 30 млн рублей на экстренные меры, а фонд уральского писателя Павла Бажова опубликует в интернете книгу сказов автора на казахском языке.

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки на 771 и сейчас составляет 3 548 человек в 76 регионах страны.

На Урале подтверждено 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них больше всего в Свердловской области - 38 случаев, в Челябинской - 21 случай, в Ханты-Мансийском автономном округе - 8 случаев, в Тюменской области диагностировано 6 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе - 2, в Курганской - 1.

Сбор средств и онлайн-проекты

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), который организует в регионе один из крупнейших благотворительных аукционов, Екатерининскую Ассамблею, решил, что почти 30 млн рублей из вырученных в 2019 году 86,5 млн рублей будут зарезервированы на экстренные меры по противодействию коронавирусу. Это решение согласовано с благополучателем аукциона, фондом Евгения Миронова "Жизнь в движении". Остальные 56,5 млн рублей будут направлены на реализацию проекта "Хочу ходить".

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Кроме того, предприятия-члены СОСПП смогут перечислять средства на созданный спецсчет для помощи региону по борьбе с коронавирусом. Расходование средств данного резервного фонда будет осуществляться по решению президиума совета СОСПП и исходя из потребностей, обозначенных губернатором региона.

Также благотворители переводят свои проекты в интернет. Как рассказал ТАСС председатель фонда "Бажов" Сергей Полыганов, сборник сказов с переводом на казахский язык будет опубликован в апреле в интернете, так как дети из-за коронавируса находятся на дистанционном обучении.

"В сборнике сначала идет сказ на русском языке с ударениями и с разъяснением сложных слов, а затем - на казахском. На каждой странице внизу идут сноски с пояснениями слов. А сделано это для того, чтобы учиться языку. Получается, можно прочитать сказ на своем языке, затем на втором, это позволяет учить язык", - сказал Полыганов.

Газеты против коронавируса

Самоизоляция и объявленная нерабочая неделя наложила свой отпечаток и на работу журналистов. Редакция региональной общественно-политической газеты Курганской области "Новый мир" приняла решение о публикации на своем сайте всех свежих номеров издания в полном объеме. Они будут доступны бесплатно.

Однако в соседней Челябинской области СМИ остались недовольны тем, что газеты не включены в список товаров первой необходимости. Председатель местного Союза журналистов обратилась к губернатору Алексею Текслеру, чтобы печатные СМИ были включены в перечень. Она аргументирует свою позицию тем, что "на фоне нарастающей пандемии роль СМИ, включая печатные издания, возрастает еще больше".

Помощь животным

Ветеринарный пункт единственного в ХМАО конноспортивного клуба "Мустанг" в связи с многочисленными просьбами и обращениями жителей округа и ввиду отсутствия рентген-аппаратов для обслуживания животных в других учреждениях Ханты-Мансийска открыл прием на рентген животных города. Прием ведется по предварительной записи у врача. При этом приезжающие на территорию "Мустанга" владельцы домашних животных в обязательном порядке измеряют температуру тела и проходят дезинфекцию.

Ограничение доступа в парки

Также ведутся работы, чтобы исключить прогулки жителей в парках и скверах городов. В Кургане для жителей перекрыли доступ в два крупных парка города, рассказала ТАСС пресс-секретарь администрации города Елена Бессонова. Так, посетить уже не получится Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО), заблокированы входы в парк Победы. В Тюмени полностью закрыты все парки, скверы и набережная реки Туры.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили журналистам, что сотрудники полиции патрулируют городские парки, скверы, торгово-развлекательные комплексы и другие общественные места. Полицейские призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости. "C гражданами проводят профилактические беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Также полицейские раздают агитационные листовки, разработанные ГУ МВД", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Все регионы УФО ввели режимы самоизоляции из-за коронавируса
Последними в округе решение приняли власти Тюменской области
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