Бюджет Курганской области может потерять около 2 млрд рублей из-за коронавируса

ТАСС, 2 апреля. Бюджет Курганской области может недополучить около 2 млрд рублей доходов из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора региона Владимир Архипов.

В области с 28 марта приостановлена работа салонов красоты, фитнес-центров, ресторанов и кафе, части магазинов и торговых центров, развлекательных заведений, санаториев и курортов. А с 30 марта в стране объявили нерабочую неделю, с 1 апреля в регионе введен режим всеобщей самоизоляции, со 2 апреля - приостановлено автобусное сообщение с соседними регионами.

"При неблагополучных тенденциях и ситуациях <...> мы можем потерять доходы бюджета около 2 млрд рублей", - сказал он.

В Курганской области был выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией - девочка вернулась с семьей с отдыха в Испании. Но сейчас ребенок выздоровел и был выписан из больницы. Новых зараженных в регионе не выявлено.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.