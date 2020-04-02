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Пандемия коронавируса нового типа

Курганские власти предложили лишать бизнес поддержки за нарушение режима самоизоляции

При этом замгубернатора области Владимир Архипов сообщил, что в целом в регионе считают важным поддержать бизнес, который пострадает из-за ситуации с коронавирусом

ТАСС, 2 апреля. Правительство Курганской области предложило оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в РФ не распространять меры поддержки бизнеса, разработанные в связи с ситуацией с коронавирусом, на предприятия, игнорирующие ограничительные требования. Такую меру воздействия планируют внедрить в регионе, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора области Владимир Архипов.

"Не все соблюдают те ограничения, которые у нас озвучены, которые зафиксированы в указе президента. Принято решение и на уровне руководства области, и это предложение мы направили непосредственно в федеральный оперативный штаб: тому, кто не будет выполнять требования и решения оперативных штабов субъектов... не будут оказаны меры поддержки, которые предусмотрены федеральным центром и которые будут предусмотрены на уровне субъекта. Мы начинаем играть в "кошки-мышки": мы прошли - магазины закрываются, мы только уходим - они начинают открываться", - сказал он.

В то же время Архипов подчеркнул, что в целом в регионе считают важным поддержать бизнес, который пострадает из-за ситуации с коронавирусом.

"Мы у себя определили те организации, которые подпадают под определенные меры поддержки, это порядка 4 тыс. предприятий и организаций - в первую очередь, это, конечно, МСП. И с каждым точечно мы готовы будем проработать. Если необходимо будет, готовы обратиться в федеральный центр - по ряду направлений мы уже это сделали, и по ряду направлений - было поручение губернатора - мы направим запросы по поддержке тех или иных отраслей и предприятий", - отметил Архипов.

Поддержка курганского бизнеса

В области, как отмечает пресс-служба главы региона, для поддержки экономики планируется выдавать инвестиционные микрозаймы до 5 млн рублей на срок до пяти лет под 0,1 % годовых предприятиям и организациям, вошедшим в список наиболее пострадавших в текущей ситуации. "Также предусматривается отсрочка арендной платы по договорам аренды, заключенным в отношении имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Курганской области", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, временно приостанавливаются выездные налоговые проверки, откладываются проверки пользователей онлайн-касс и контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства в отношении всех категорий налогоплательщиков. Предусмотрен перенос с 30 марта на 6 апреля сроков сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности для представителей бизнеса.

С 16 марта приостановлена подача заявлений о банкротстве. Для наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции будет реализована адресная поддержка - перенос сроков уплаты всех налогов (кроме НДС и НДФЛ). "Для мониторинга ситуации создан ситуационный центр при УФНС по Курганской области с участием органов власти в целях оказания оперативной поддержки предпринимателям", - напоминает правительство.

О ситуации в регионе

В области с 28 марта приостановлена работа салонов красоты, фитнес-центров, ресторанов и кафе, части магазинов и торговых центров, развлекательных заведений, санаториев и курортов. А с 30 марта в стране объявили нерабочую неделю, с 1 апреля в регионе введен режим всеобщей самоизоляции, со 2 апреля - приостановлено автобусное сообщение с соседними регионами.

В Курганской области был выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией - девочка вернулась с семьей с отдыха в Испании. Но сейчас ребенок выздоровел и был выписан из больницы. Новых зараженных в регионе не выявлено.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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