{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске

Пострадавший при взрыве газа в Магнитогорске ребенок умер в больнице

В результате ЧП мальчик получил обширные ожоги тела
Жилой дом в Магнитогорске после взрыва, 26 марта 2020 года Андрей Ос/ТАСС
Описание
Жилой дом в Магнитогорске после взрыва, 26 марта 2020 года
© Андрей Ос/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Полуторагодовалый мальчик, пострадавший 26 марта при взрыве и пожаре в пятиэтажном доме в Магнитогорске Челябинской области, умер в челябинском ожоговом центре. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения администрации Челябинска.

На эту тему

В результате взрыва газа полуторогодовалый ребенок получил обширные ожоги тела и был госпитализирован, позже его перевезли в челябинский ожоговый центр.

"К сожалению, ребенок скончался", - сказала собеседница агентства. Количество погибших в результате взрыва выросло до трех человек.

Взрыв газа произошел вечером 26 марта на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. В результате ЧП загорелись шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Реклама на ТАСС
Житель Курганской области пытался угнать машину скорой помощи
Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС