Пострадавший при взрыве газа в Магнитогорске ребенок умер в больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Полуторагодовалый мальчик, пострадавший 26 марта при взрыве и пожаре в пятиэтажном доме в Магнитогорске Челябинской области, умер в челябинском ожоговом центре. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения администрации Челябинска.

В результате взрыва газа полуторогодовалый ребенок получил обширные ожоги тела и был госпитализирован, позже его перевезли в челябинский ожоговый центр.

"К сожалению, ребенок скончался", - сказала собеседница агентства. Количество погибших в результате взрыва выросло до трех человек.

Взрыв газа произошел вечером 26 марта на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. В результате ЧП загорелись шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.