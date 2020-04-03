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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Югры выделило 6 млн рублей для организации межмуниципальных КПП

Жителей с подозрением на наличие заболевания с контрольно-пропускных пунктов будут доставлять в медицинские организации для лабораторного исследования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югры) выделило 6 млн рублей из резервного фонда на финансирование организации деятельности межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов для проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщает пресс-центр правительства региона.

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"Они выделяются муниципальным образованиям на финансирование организации деятельности межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов для проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения в период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой и добавляется, что сумма составляет 6 млн рублей.

В соответствии с информацией в сообщении, директор департамента гражданской защиты населения Югры Александр Некрасов проинформировал, что на данный момент уже определены места установки контрольно-пропускных пунктов, согласованы с региональным управлением Министерства внутренних дел.

Рекомендации по организации деятельности межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов содержатся в постановлении губернатора о дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Югре, подписанном главой региона 31 марта.

Такие пункты для проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения и территорий в период эпидемиологического неблагополучия должны быть созданы на 571 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, 437 километре трассы регионального значения "Югра" на участке Югорск - Таежный, 50 километре дороги Нижневартовск - Стрежевой, 27 километре дороги "Иртыш", а также 175 километре магистрали Сургут - Ноябрьск. С этой целью будет разработан регламент проведения проверки, обеспечено дежурство медицинского персонала на контрольно-пропускных пунктах.

Югорчане с подозрением на наличие заболевания с контрольно-пропускных пунктов будут доставляться в медицинские организации для лабораторного исследования, сообщает пресс-служба.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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