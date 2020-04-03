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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске

Поврежденный взрывом газа дом в Магнитогорске восстановят за счет бюджета

Работы планируется завершить до лета
Во время пожара в жилом пятиэтажном доме в Магнитогорске, 26 марта 2020 года Илья Московец/ТАСС
Описание
Во время пожара в жилом пятиэтажном доме в Магнитогорске, 26 марта 2020 года
© Илья Московец/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Поврежденный 26 марта взрывом газа жилой дом в Магнитогорске Челябинской области восстановят за счет регионального бюджета, сообщил в пятницу во время совещания губернатор региона Алексей Текслер.

1 апреля со ссылкой на администрацию Магнитогорска сообщалось, что по результатам технического состояния строительных конструкций шестого и седьмого подъездов выявлены повреждения межквартирных, межкомнатных перегородок, плит перекрытия, подлежащие восстановлению. Работы планируется завершить до 1 июня 2020 года.

"Все, что касается ремонта, капитальных расходов, региональный бюджет эти суммы возьмет на себя. <…> Что касается помощи семьям пострадавших, то все решения приняты, изданы все нормативно-правовые акты. Семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, тяжело пострадавшим - по 400 тысяч рублей, за полную потерю имущества - 100 тысяч рублей", - сказал губернатор.

Сообщалось, что администрация города оказывает всю необходимую поддержку жильцам. Сразу после трагедии в срочном порядке были решены вопросы с их временным проживанием и питанием.

Взрыв газа произошел вечером 26 марта на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. В результате ЧП загорелись шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Погибли два человека, позже в больнице скончался еще один - полуторагодовалый ребенок. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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