Жителю Югры грозит штраф до 100 тыс. рублей за фейк о заражении коронавирусом в поселке

ТАСС, 5 апреля. Штраф до 100 тыс. рублей грозит жителю Ханты-Мансийского автономного округа - Югра за распространение ложной информации о заражении новым коронавирусом в поселке Мортка. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе УМВД по региону.

"Сотрудники ОМВД России по Кондинскому району провели проверку по факту распространения в различных группах мессенджера "Viber" фейковой информации. В настоящее время в отношении гражданина участковым уполномоченным полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"). В качестве наказания правонарушителю грозит наложение административного штрафа в размере от 30 до 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

4 апреля 29-летний гражданин создал сообщение о заражении коронавирусной инфекцией жителя поселка Мортка, после чего распространил его под видом достоверных сведений. "Действия мужчины вызвали панику у жителей района и создали угрозу нарушения общественного порядка и безопасности", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба Югры по ситуации с коронавирусом, на 5 апреля в регионе зафиксировано 19 случаев заражения новым коронавирусом. Трое из зараженных выздоровели.