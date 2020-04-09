Больницы Свердловской и Челябинской областей получат 10 млн защитных масок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Крупная партия гуманитарного груза со средствами медицинской защиты поступит для больниц Свердловской и Челябинской областей в ближайшее время, сообщил в четверг губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Крупнейшая за последнее время партия гуманитарного груза общим объемом более 100 тонн прибудет в ближайшее время на Урал. 10 млн медицинских масок, 100 тыс. масок спецзащиты и 10 тыс. хирургических масок, 150 тыс. медицинских костюмов, 304 тыс. пар медицинских перчаток, 20 тыс. лицевых щитков, 20 тыс. защитных очков и 1 тыс. термометров получат свердловские и челябинские больницы", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

Губернатор добавил, что один из четырех самолетов с первой партией груза прибудет в Екатеринбург 12 апреля.

По словам Куйвашева, организаторами акции являются председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин, который выкупил средства защиты в Китае, и владелец торговой сети "Сима-ленд" Андрей Симановский, который организовал саму доставку. "Только общими усилиями мы сможем справиться со сложной ситуацией, которая возникла из-за пандемии коронавируса. Надеюсь, другие предприниматели последуют примеру <…> и по мере сил и возможностей помогут регионам, где работают их предприятия", - отметил глава региона.